Kayseri Üniversitesinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi

ÇANAKKALE (AA) - Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ), Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla kutlama programı yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Derviş Boztosun ve Prof. Dr. Semra Aksoylu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte "Çanakkale Zaferi" konulu kısa video gösterimi yapıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Karamustafa, Çanakkale Zaferi'nin yaşadığımız bu toprakların Türk yurdu olarak tescillendiği zafer olduğunu belirtti.

Çanakkale'de Türk milletinin yedi düvele karşı mücadele verdiğini ve vatan topraklarını canı pahasına savunduğunu aktaran "Çanakkale Zaferi bizim için çok önemlidir. Yaşadığımız bu toprakların Türk yurdu olarak tescillendiği gündür. Çanakkale Zaferi bizim için bir onurdur, şereftir. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin Anadolu'dan dünyaya haykırışıdır. Bu yüzden Çanakkale'yi düşmana geçilmez kılan ecdadımızla ne kadar öğünsek azdır. Bu vesile ile şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Karamustafa'nın konuşmasının ardından Gündüz, Çanakkale Zaferi ile Kurtuluş Savaşı'nın Türk tarihi açısından önemini anlattı.