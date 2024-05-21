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Kayseri Üniversitesi Türk Üniversiteler Birliği'ne Üye Oldu

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Kayseri Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan Türk Üniversiteler Birliği'ne (TÜRKÜNİB) üyeliğinin kabul edildiği açıklandı. Üniversite rektörü, üyelik sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Üniversitesinin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yer alan Türk Üniversiteler Birliği'ne (TÜRKÜNİB) üyeliğinin kabul edildiği açıklandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi (UNEC) başkanlığında gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'nin (TÜRKÜNİB) 7. Genel Kurulu'na Türk dünyasından 50'den fazla üniversitenin rektörü katıldı.

TÜRKÜNİB'in gelecekteki faaliyetlerine ilişkin önemli konuların ele alındığı genel kurul toplantısında Kayseri Üniversitesinin, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği'ne üyelik başvurusu oybirliği ile kabul edildi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesinin Türk Üniversiteler Birliğine üye kabul edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerinin üyelik sürecinde başta YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar olmak üzere YÖK üyelerine ve üye üniversite rektörleri ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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