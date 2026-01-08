Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karamustafa, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Karamustafa, "Gazze: Açlık" kategorisinde Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" adlı karesini seçti.

"Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi" fotoğrafını oylayan Karamustafa, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" isimli fotoğrafını tercih etti.

Karamustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 kategorideki 112 fotoğrafın tamamının "doyumsuz" olduğunu söyledi.

Fotoğraflara oy verirken zorlandığını belirten Karamustafa, "Hepsi birbirinden güzel. Fotoğraftan birini seçiyorsun, sonra diğerinin daha güzel olduğunu fark ediyorsun. Anadolu Ajansı ülkemizin yerli ve milli bir markası. Yapmış olduğu objektif haberlerle hem toplumumuzun hem de dünyanın doğru, dürüst ve tarafsız şekilde haber almasını sağlıyor. Bu memleketin bir çocuğu olarak Anadolu Ajansı ile gurur duyuyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.