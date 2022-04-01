Kayseri Üniversitesi Pınarbaşı Yerleşkesine Alparslan Türkeş ismi verildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in ismi, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Kayseri Üniversitesi Yerleşkesine verildi.

Kayseri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırılan talepler dikkate alındı.

Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun ilçede bulunan üniversite yerleşkesine 'Alparslan Türkeş Yerleşkesi' adının verilmesiyle ilgili teklifi, Rektörlükçe hayırsever ailenin uygun görüşleri de alınarak üniversite senatosunda görüşüldü.

Görüşmede ilgili yerleşkenin "Alparslan Türkeş Yerleşkesi" olarak isimlendirilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.