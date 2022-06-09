Kayseri Üniversitesi Özbekistan üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzaladı - Haberler

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Kayseri Üniversitesi Özbekistan üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzaladı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri Üniversitesi Özbekistan üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzaladı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Özbekistan'dan 4 devlet üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Özbekistan'dan 4 devlet üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) koordinasyonunda Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu???????'na katıldı.

Rektör Karamustafa, ikili görüşmeler çerçevesinde Özbekistan'dan etkinliğe katılan üniversite rektörleri ile bir araya geldi.

Karamustafa, daha sonra Taşkent Teknik Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadritdin Turabdjanov, Jizzakh Politeknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alisher Usmankulov, Karakalpak Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reymov Ahmed Mambetkarimovich ile Özbekistan Denav Girişimcilik ve Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ganisher Rakhimov ile eğitim ve işbirliği protokolü imzaladı.

Protokollerin, ortak araştırma ve proje yapma, akademik ve idari personel ile öğrenci değişimi, staj imkanı sunma, iş dünyasına yönelik ortak çalışmalarda bulunma ve toplumsal fayda oluşturmaya yönelik ortak proje üretme gibi alanları kapsadığı bildirildi.

Karamustafa, imzalanan iş birliği protokollerinin KAYÜ'nün uluslararasılaşmasına önemli katkı sunacağını belirtti.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Ege Üniversitesi Özbekistan Kayseri Güncel Haberler

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