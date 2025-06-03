Kayseri Üniversitesi'nin Girişimcilik Yarışması'nda Dereceye Giren Projeler Açıklandı

Kayseri Üniversitesi'nin Girişimcilik Yarışması'nda Dereceye Giren Projeler Açıklandı
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Kayseri Üniversitesi'nin meslek yüksekokulu öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlediği 'StartUpMYO' Girişimcilik Yarışması finali gerçekleştirildi. Yarışmada birinci olan proje, panncar tarımına yönelik hassas yabancı ot çapa makinesi oldu.

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) koordinatörlüğünde meslek yüksekokulu öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen "StartUpMYO" Girişimcilik Yarışması'nın finali ve ödül töreni gerçekleştirildi.

KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Çiçek, meslek yüksekokulların sadece akademik değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal açıdan da değer ürettiğini ifade etti.

Milletvekili Cıngı ise bu tür etkinliklerin gençlerin sahip oldukları potansiyeli keşfetmeleri ve geliştirmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Rektör Karamustafa da meslek yüksekokullarını daha cazip hale getirmek amacıyla başlattıkları yarışmaya 136 başvuru aldıklarını, 61 projeyi değerlendirdiklerini, 17 projenin seçildiğini ve 3 projenin de dereceye girdiğini belirtti.

Karamustafa, proje fikrini ilk kez kendileriyle paylaşan Milletvekili Cıngı'ya teşekkür etti.

Yarışma koordinatörü Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise StartUpMYO'nun ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak genç girişimcilerin ortaya çıkmasına öncülük edeceğine inandığını belirterek, desteklerinden dolayı Rektör Karamustafa'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren projelere ödülleri verildi.

Yarışmada, "Pancar tarımında hassas yabancı ot çapa makinesi" projesi birinci, "Diyaliz hastalarına yönelik kapsamlı mobil takip uygulaması ilaç uyumu, beslenme ve sıvı alımı kontrolü" projesi ikinci, "ProTwins Dijital Dönüşüm (dijital dönüşüm süreçlerinde dijital ikiz oluşumu)" projesi ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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