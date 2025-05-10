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Kayseri Universitesi'nden Anneler ve Çocuklara Bilim Etkinliği

Kayseri Universitesi'nden Anneler ve Çocuklara Bilim Etkinliği
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Kayseri Üniversitesi, YÖK tarafından desteklenen 'Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu' etkinliğini düzenleyerek anneler ve çocuklarını bilimle buluşturdu. Etkinlikte güneş gözlemi yapıldı ve öğrenciler güneş saati yaptılar.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından "Güneş Avcıları: Annemle Bilim Yolculuğu" etkinliği düzenlendi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) desteklenen Bilim Kafe Projesi kapsamında KAYÜ Bilim İletişim Ofisi ile Çetin Şen Bilim Merkezinin işbirliğiyle Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe anneler ve çocukları katıldı.

KAYÜ öğretim görevlisi Dr. Cenk Kayhan, çocuklarla teleskopla güneş gözlemi yaptı.

Öğrencilerin güneş saati yapmasına veliler de eşlik etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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