Kayseri Üniversitesi'nde Mikroplastikler Söyleşisi Düzenlendi

Kayseri Üniversitesi'nde Mikroplastikler Söyleşisi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde, Doç. Dr. Zekiye Kocakaya mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerin topluma katkısının önemine vurgu yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi koordinasyonunda Kayseri Üniversitesince (KAYÜ) düzenlenen "Bilim Kafe" buluşmalarında "Mikroplastikler: Modern Dünyanın Sessiz Kirleticileri" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kızılay Okburcu Gönüllü Merkezi'nde düzenlenen programda, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekiye Kocakaya tarafından mikroplastikler hakkında bigli verildi.

Etkinlikte konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitelerin yalnızca eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleriyle değil, aynı zamanda topluma katkı misyonuyla da ön plana çıkması gerektiğini ifade etti.

Kocakaya, mikroplastiklerin deniz canlıları aracılığıyla besin zincirine girdiğini ve uzun vadede insan sağlığını tehdit edebilecek potansiyelde olduğunu kaydetti.

Katılımcılar, mikroplastiklerle ilgili merak ettikleri soruları Kocakaya'ya yönelterek bilimsel ve güncel bilgileri edinme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.