Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Kayseri Üniversitesi'nde Girişimcilik Yarışması İkinci Aşama Değerlendirmeleri Tamamlandı

Kayseri Üniversitesi'nde Girişimcilik Yarışması İkinci Aşama Değerlendirmeleri Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen 'StartUpMYO' proje yarışmasında ikinci aşama değerlendirmeleri yapıldı. 136 projeden 61'nin sunumu gerçekleştirildi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) tarafından meslek yüksekokulu (MYO) öğrencileri ve mezunlarına yönelik düzenlenen ödüllü "StartUpMYO" proje yarışmasında değerlendirmelerin ikinci aşaması gerçekleştirildi.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ön plana çıkarmanın yanında MYO'ların cazibesinin artırılmasının hedeflendiği yarışmanın ilk aşamasında ele alınan 136 projeden ikinci değerlendirme aşamasına geçen 61 projenin sunumu ve değerlendirmesi yapıldı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın yanı sıra ORAN Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kayseri OSB, MÜSİAD ve Kültepe Yatırım Fonu'ndan temsilciler ile MYO müdürleri katıldı.

Burada konuşan Milletvekili Cıngı, ülkedeki mesleki ve teknik eğitimi başka bir boyuta taşımaya çalıştıklarını, bu kapsamda KAYÜ önderliğinde bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kayseri'nin tarih boyunca girişimciliğiyle, ticari ruhuyla, piyasa aklıyla bilinen bir şehir olduğunu ifade eden Cıngı, bu değerler ışığında gençleri fikirlerini ticarileştirmek için teşvik etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Rektör Karamustafa ise Türkiye'nin gelecek hedeflerine ulaşmasında mesleki eğitimin önemli bir faktör olduğunu, bunun farkındalığıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Kayseri'nin girişimciliği, inovatif yaklaşımı ve üretkenliğiyle ön plana çıktığına dikkati çeken Karamustafa, "Yarışmamıza şimdiye kadar 136 proje başvurusu oldu ve bunlardan 61'i ikinci aşamaya geldi. Bugünkü yapılan değerlendirme sonrasında ise 16 proje eğitim kamplarına alınarak danışmanlar eşliğinde geliştirilme süreçlerine geçmiştir. Değerli katkılardan dolayı Kayseri Milletvekilimiz Cıngı'ya teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.