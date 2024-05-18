Kayseri Üniversitesi 6. yaşını kutluyor

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan üniversiteler arasında yer alan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 6. yaşını kutluyor.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, yayımladığı mesajda, üniversitelerinin henüz yeni sayılabilecek eğitim kurumu olmasına rağmen kısa sürede önemli mesafeler kat ettiğini ve gelecek adına programladığı birçok hedefini de gerçekleştirdiğini belirtti.

Bu başarıların üniversitenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda yapılan özverili çalışmaların bir sonucu olduğuna dikkati çeken Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kayseri Üniversitesi geleceğe yönelik adımlarını sağlam atan, stratejisini iyi belirleyen, planlamasını iyi yapan ve yeni açtığı bölüm ve programlarda şehrin ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran bir yapıya sahiptir. Bu yüzden eğitim verilen programlardaki alanlar, daha çok sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlardır. Sanayiyle ve sektörle sürekli entegre biçimde faaliyetini sürdüren Kayseri Üniversitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirmeyi başardığı OSB Meslek Yüksekokulu ile aynı zamanda istihdam garantili diyebileceğimiz programlarda öğrencilerini geleceğe hazırlamaktadır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde şu an üç programla eğitime başlayan OSB MYO'muzda önümüzdeki yıllarda program sayısı artırılacaktır. Ayrıca, Kayseri şehrinin diğer OSB'lerinde de OSB MYO'ları yaygınlaştırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz. Kayseri Üniversitemizin her geçen yıl yükselen gelişim grafiği ile mesleki ve teknik yükseköğretimde Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasına girmeyi hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısa vadede alınan büyük mesafe ve başarılar, üniversitemizin geleceği adına bizlere olumlu mesajlar vermektedir."

Rektör Karamustafa, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 6 yıllık sürede özveri ile çalışan tüm üniversite mensupları ve öğrencileri başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.

KAYÜ'den gençlik yürüyüşü

Öte yandan Kayseri Üniversitesi, Gençlik Haftası ve üniversitenin 6. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" düzenledi.

Ali Dağı'nda gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, senato üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşte Rektör Karamustafa, milletin ve gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.