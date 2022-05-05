'Kayseri Uçak Fabrikası' kitabı tarihe ışık tutuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılarak yayımlanan Kayseri Uçak Fabrikası kitabı Türk havacılığının tarihine ışık tutuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde son 3 yılda 36 kitap ve 24 dergi yayımlayarak, edebiyat dünyasına katkı sağlarken, havacılık tarihinin miladı olan Kayseri Uçak Fabrikası'nı anlatan kitabın basımını da gerçekleştirerek kente katkısını sürdürdü.

Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi'nden (TOMTAŞ) 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne uzanan yolda hazırlanan Kayseri Uçak Fabrikası kitabı, öğretim üyesi Doç. Dr. Neslihan Altuncuoğlu'nun editörlüğünde, uzmanlar Hatice Özlem Özhan, Yağmur Hodancı ve Dr. Abdullah Erdoğan tarafından kaleme alındı.

Bugüne kadar broşür veya küçük hacimli kitaplar halinde yayınlanan Kayseri Uçak Fabrikası hakkındaki bilgileri akademik anlamda daha geniş ölçekte ve bilimsel kriterlere uygun olarak yazılan kitap çalışması esnasında Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığı ile diğer kurum arşiv ve kütüphanelerinden yararlanıldı.

Kitabın birinci bölümünde Osmanlı Devleti'nde ve Milli Mücadele döneminde muharebelerde icra edilen havacılık faaliyetlerinin genel değerlendirmesi yapılırken, çalışmanın esasını teşkil eden ikinci bölümdeyse Türkiye Cumhuriyeti'nde havacılık faaliyetleri, Atatürk'ün havacılığa bakışı, Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi ile Kayseri Uçak Fabrikası'nın kuruluş ve gelişim aşamaları ele alındı.

Çalışmalarda Osmanlı Türkçesi ile yazılmış orijinal belgelerden de yararlanıldı.