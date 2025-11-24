Haberler

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı'ndan Öğretmenler Günü Mesajı

Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak öğretmenlerin ülkenin aydınlık yarınlarını inşa eden fedakar bireyler olduklarını vurguladı.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bağlamış, mesajında, ülkenin aydınlık yarınlarını inşa eden öğretmenlerin fedakarca görev yaptığını belirtti.

Bilinçli toplumun yetişmesinde öğretmenlerin önemli görev üstlendiğini aktaran Bağlamış, şöyle devam etti:

"Ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden, bilgiyle donanmış nesiller yetiştirmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyorum. Öğretmenlik, yalnızca bir meslek değil, insanlığın ortak değerlerini, bilimi, sevgiyi ve umutları geleceğe taşıyan kutsal bir görevdir. Öğretmenlerimiz, hayatın her alanında karşılaşacağımız zorlukları aşabilmemiz için bizlere rehberlik eden, düşünmeyi öğreten ve en önemlisi, bizi hayata hazırlayan mimarlardır. Onların emeği, bir milletin kaderini değiştirecek kadar güçlüdür. Bugün ülkemizin her köşesinde görev yapan öğretmenlerimizin yaktığı ışık, geleceğe güvenle bakmamızı sağlamaktadır."

