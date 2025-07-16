Kayseri Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi, 1500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kayseri Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bağlamış, Kayseri Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi'nin kent için stratejik bir öneme sahip olduğunu, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Projenin altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bağlamış, proje hayata geçtiğinde 1500 kişinin istihdam edileceğini ve yıllık 35 bin ton sebze, meyve üretileceğini belirtti.

Kayseri'de küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 500 bin hayvanın olduğunu söyleyen Bağlamış, Kayseri'de şap hastalığıyla ilgili önemli bir durumun olmadığını ancak tedbir amacıyla aşı beklediklerini kaydetti.

Kayseri pastırmasının şehrin marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Bağlamış, pastırmanın Evliya Çelebi döneminden itibaren kentle özdeşleştiğini belirtti.

Bağlamış, Türkiye'nin yüzde 67 pastırma üretiminin Kayseri'den karşılandığını dile getirerek üretimin geçen yıla göre yüzde 2 arttığını söyledi.

Şehirdeki birçok yöresel lezzetle ilgili coğrafi işaret alma konusunda çalışmalarının olduğunu vurgulayan Bağlamış, kentte üretilen ürünlerin Avrupa ve dünya ülkelerine tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.