Kayseri Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi, 1500 Kişiye İstihdam Sağlayacak

Kayseri Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi, 1500 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Sera OSB Projesi'nin stratejik önemini vurguladı. Proje Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alındı ve hayata geçtiğinde yıllık 35 bin ton sebze, meyve üretilecek.

Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kayseri Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bağlamış, Kayseri Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi'nin kent için stratejik bir öneme sahip olduğunu, projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Projenin altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bağlamış, proje hayata geçtiğinde 1500 kişinin istihdam edileceğini ve yıllık 35 bin ton sebze, meyve üretileceğini belirtti.

Kayseri'de küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere 500 bin hayvanın olduğunu söyleyen Bağlamış, Kayseri'de şap hastalığıyla ilgili önemli bir durumun olmadığını ancak tedbir amacıyla aşı beklediklerini kaydetti.

Kayseri pastırmasının şehrin marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Bağlamış, pastırmanın Evliya Çelebi döneminden itibaren kentle özdeşleştiğini belirtti.

Bağlamış, Türkiye'nin yüzde 67 pastırma üretiminin Kayseri'den karşılandığını dile getirerek üretimin geçen yıla göre yüzde 2 arttığını söyledi.

Şehirdeki birçok yöresel lezzetle ilgili coğrafi işaret alma konusunda çalışmalarının olduğunu vurgulayan Bağlamış, kentte üretilen ürünlerin Avrupa ve dünya ülkelerine tanıtılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! 'Ahrazım' açıklaması gazetecileri şaşırttı

DEM heyetiyle görüşen Bahçeli'nin sözleri gazetecileri şoke etti
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
Galatasaray'da Osimhen kaosu! Yönetim ikiye bölündü

Osimhen Galatasaray'da kriz çıkardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar

Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.