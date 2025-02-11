Kayseri Tarım ve Hayvancılığında İşbirliği Güçleniyor

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Gürek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette Kayseri'nin ticaret ve sanayisinin yanında tarım ve hayvancılıkta da ön plana çıkan bir şehir olduğunu ifade etti.

Tarım sektörünün gelişmesi ve üreticilerin güçlü adım atabilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Büyükkılıç, çifçinin yanında olduklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav ise 81 il içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılığa en çok destek veren belediye olduğunu belirtti.

Çiftçi temsilcileri de Büyükkılıç'a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.