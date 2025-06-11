Kayseri Tarım Heyeti GreenTech Amsterdam Fuarı'nda

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış öncülüğündeki Organize Tarım Bölgesi heyeti, 2025 GreenTech Amsterdam Fuarı'na katıldı.

KTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da katıldı.

Organize Tarım Bölgesi heyeti, tarımsal üretimin geleceğine yön veren firmalarla görüşmeler gerçekleştirerek, Kayseri tarımının küresel gelişmelere entegre olması adına bilgi ve tecrübeler edindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Başkanı Bağlamış, kentin tarım ve hayvancılığını uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak, yenilikçi uygulamaları bölgeye kazandırmak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Program kapsamında heyet, Amsterdam Türkiye Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Türk tarım ürünlerinin Avrupa pazarındaki konumu, ihracat potansiyelinin artırılması, tarımda diplomatik destek mekanizmaları gibi konular ele alındı.