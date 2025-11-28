Kayseri Talas'ta Belediye Personeline Sigara Bırakma Eğitimi
Talas ilçesinde belediye personeline yönelik düzenlenen sigara bırakma eğitiminde, tütünün insan sağlığı üzerindeki zararları ve bağımlılıkla ilgili bilgiler paylaşıldı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye personeline yönelik sigara bırakma eğitimi düzenlendi.
Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen eğitime, İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim sorumlusu Dide Demir konuşmacı olarak katıldı.
Sigaranın insan sağlığı üzerindeki çok yönlü zararlarını örneklerle anlatan Demir, bağımlılığın sadece fiziksel değil olmadığını belirtti.
Demir, tütün bulunan maddeler ve sonuçları hakkında da bilgi verdi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel