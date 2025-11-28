Kayseri Talas'ta Belediye Personeline Sigara Bırakma Eğitimi

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye personeline yönelik sigara bırakma eğitimi düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda düzenlenen eğitime, İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim sorumlusu Dide Demir konuşmacı olarak katıldı.

Sigaranın insan sağlığı üzerindeki çok yönlü zararlarını örneklerle anlatan Demir, bağımlılığın sadece fiziksel değil olmadığını belirtti.

Demir, tütün bulunan maddeler ve sonuçları hakkında da bilgi verdi.