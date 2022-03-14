Kayseri Tabip Odası'ndan 14 Mart Tıp Bayramı açıklaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaşadıkları sorunları anlattı.

Oda başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Başhekimlik girişinde, akademisyen, uzman, asistan, intern ve stajyer doktorların katılımıyla yaptığı basın açıklamasında, genç hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Yakın zamanda ülkedeki iki hekim derneğinin yaptığı araştırmaya göre, meslektaşlarının yüzde 87'sinin hekim olarak çalışmaktan memnun olmadığını ifade eden Şahin, bu oranın yeni mezunlarda yüzde 93'e ulaştığını anlattı.

Devlet ve yöneticilerden sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı durmalarını isteyen Şahin, şunları kaydetti:

"Her bir köşesinde fedakarca hizmet ettiğimiz ülkemizde hak ettiğimiz değeri görmek ve hakkımız olan gelir seviyesinde yaşamak istiyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe kadar, işimize verdiğimiz emek kadar, yaptığımız işin önemi kadar saygı görmek istiyoruz. Şefkatle muayene ve tedavi ettiğimiz çocukların anne ve babalarından benzer bir şefkat ve anlayış bekliyoruz. Merhamet ettiğimiz hastalarımızın yakınlarından merhamet ve anlayış bekliyoruz. Kendimizi yerlerine koyarak hislerini anlamaya çalıştığımız hastalarımızdan hislerimizi ve halimizi anlamalarını bekliyoruz."