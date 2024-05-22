Kayseri, 2024 T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek olan T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Turnuva, 6-7 Temmuz 2024 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek ve son kayıt tarihi 3 Temmuz 2024 olarak belirlendi.
2024 yılı Avrupa Spor Şehri unvanı alan Kayseri, T200 Masters Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından T200 Masters Tenis Turnuvası düzenlenecek.
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenecek turnuva 6-7 Temmuz 2024'te gerçekleşecek.
Turnuva için son kayıt tarihi 3 Temmuz 2024 olarak açıklandı.