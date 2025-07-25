Kayseri Stadyumu 2025-2026 Sezonuna Hazır

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nun 2025-2026 futbol sezonuna hazır olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ve Spor AŞ Genel Koordinatörü Fatih Çağan ile stadyumda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, stadyumun standartların üzerinde bir sahaya sahip olduğunu belirtti.

Fikstürün ilk haftasında sarı kırmızılı takımın Beşiktaş'ı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda ağırlayacağını hatırlatan Büyükkılıç, "Kayserispor inşallah yeni sezonda yüzü gülerek yol alacak. İyi bir konum ve durumda ligi tamamlar diye umuyor ve inanıyoruz. Kayserispor'umuzun yönetimine, emeği geçenlere teşekkür ederken, hocamıza hayırlı olsun diyoruz. Futbolcularımızın sağlıklı bir şekilde dönemi tamamlamaları için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, tüm taraftarları maçları izlemeye, takımı tribünde desteklemeye davet etti.