Kayseri-Sivas Karayolunda Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşım Kesildi
Kayseri-Sivas kara yolunda etkili olan yoğun kar, Gürün ve Şarkışla ilçelerinde ulaşımı durdurdu. Trafik ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı bölgeleri ulaşıma kapattı. Şarkışla ve çevresinde kapanan köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.
Kayseri-Sivas kara yolunda yoğun kar etkili oluyor.
Kayseri-Sivas arasında ulaşımı sağlayan Gürün ve Şarkışla ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Trafik ekipleri, görüş mesafesinin azaldığı bölgede yolu ulaşıma kapattı.
Öte yandan, Şarkışla ve çevresinde kapanan bazı köy yollarını açma çalışmaları da sürüyor.