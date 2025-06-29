Kayseri Serbest Bölgesi Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palancıoğlu başkanlığında, 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Kayseri Serbest Bölgesinden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen projelerin ve yeni yıl yatırımlarının tanıtıldığı genel kurulda, gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

Palancıoğlu, yaptığı konuşmada, "Şehrimizin sanayi, istihdam ve üretimde gözdesi Kayseri Serbest Bölgemiz için aldığımız kararların hayırlı olmasını diliyor, oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, sanayicilerimize ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak Seher Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi.

Bulvarda toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki yolda yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlamış asfalt tabakası kazınıyor.

Toplam maliyeti 27 milyon 200 bin lira olacak proje tamamlandığında, 12 santimetre kalınlığında 16 bin ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını ifade etti.

Tecrübeli, samimi, gayretli, şehrine sevdalı bu güzel ekibi ve yüklenici firmayı tebrik ettiğini belirten Büyükkılıç, "Gidiş, geliş 5 kilometre uzunluğunda olan yolumuza toplam 16 bin ton asfalt dökülecek. Ekibimiz, gece, gündüz hızlı şekilde çalışıyor. Bu yol Beğendik Bağları, Hacılar, Organize Sanayi Bölgesi'ne giden önemli bir ana arterimizdir. Burasının kaliteli hizmetle buluşması vatandaşımızı memnun edecektir." ifadelerini kullandı.