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Kayseri Şeker Pancarı Ekim Etkinliğini Başlattı

Kayseri Şeker Pancarı Ekim Etkinliğini Başlattı
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Kayseri Şeker, Yeşilhisar ilçesinde düzenlediği pancar ekim etkinliğinde ilk tohumları toprakla buluşturdu. Etkinliğe katılan yerel yöneticiler ve çiftçiler, bereketli bir sezon temennisinde bulundular.

Kayseri Şeker, pancar ekim etkinlikleri kapsamında düzenlediği programların ilkini Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirirken, ilk pancar tohumları da dualar eşliğinde toprakla buluşturuldu.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, pancar ekim etkinliğine, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik'in yanı sıra bölge çiftçileri ve muhtarlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Akay, ekim faaliyetlerini diğer bölgelerde de sürdüreceklerini belirterek, hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Taşyapan ise çiftçilere bereketli bir yıl temennisinde bulundu.

Sezonun ilk ekimi de Yeşilhisar çiftçisi olan İhsan Çiftçioğlu'nun tarlasında gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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