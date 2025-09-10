Kayseri Şehir Endeksleri Projesi Protokolü İmzalandı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi ile Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle hayata geçirilecek "Kayseri Şehir Endeksleri Projesi"nin protokolü imzalandı.

Bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin hem idareye hem de iş dünyasına yol göstereceğini belirten Çiçek, "Aslında amaç bir sürü rakamın swot analizini yapıp şeffaf bir şekilde ve hiçbir bilgi birbirinden saklanmadan bir yol haritası çizmek. Bu işin hikayesi bu. Bu rakamlar şunu gösteriyor. İhracat rakamlarında düşüğüz ama şurada bir durgunluk var deyip swot analizleri yapmak. Hem sosyo-kültürel hem de sosyo-ekonomik duruma yol gösterecek. Bütün veriler bir yerde toplanacak ve analiz edilecek." dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da projede yer almaktan dolayı üniversite olarak mutlu olduklarını ifade etti.

MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer ise projenin ilk fazını 2025 yılı bitmeden kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını kaydetti.

Kayseri'nin nitelikli göç alması, ihracat kapasitesinin artması ve şehrin ihtiyaçlarını bilimsel veriler ışığında analiz edilmesi için projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Akmermer, şöyle konuştu:

"Yalnızca ihracat açısından değil, aynı zamanda Kayseri'nin tüm ekonomik ve sosyal yönlerini kapsayacak ve projede ifade ettiğimiz üzere veri setleri üzerinden sürekli swot analizi yapılmasını hedefledik. Bu doğrultuda şehrimizin kurumlarında bulunan geçmişe dönük dijital verilerin analiz edilebileceği bir platform oluşturmak üzere ERÜ İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dekanlığımız ile bir araya geldik."

Program, konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreniyle sona erdi.