Kayseri Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçeleştirildi.

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin tüm dünyada olduğu gibi yüksek enflasyon başta olmak üzere birtakım ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirtti.

Türkiye'nin üretim alanlarını genişletmesi gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci, "Ekonomik sıkıntılar gelip geçer, önemli olan bizim sanayiciler olarak üretime devam ediyor olmamız. Ülke olarak güçlü olmak, dünyadaki ekonomik çalkantılardan daha az etkilenmek istiyorsak, bizim ülke olarak üretmekten başka çaremiz yok. Bunun için de çok çalışmak ve üretim alanlarımızı genişletmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yeni planlı sanayi alanları üzerinde çalıştıklarını açıklayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sanayi için ayrılan alanın, toplam yüz ölçümüne oranı sadece binde 3 seviyelerinde. Bu Fransa'da yüzde 2,5, Almanya'da yüzde 4,4. Yeni planlı sanayi alanları üreterek, ülkemizi hızla daha yukarı oranlara taşımak zorundayız. Oda olarak bunun gayreti çerisindeyiz. Erciyes OSB'deki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Hazineye ait parsellerin Erciyes OSB adına tescili kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Yıl sonuna kadar özel mülkiyetlerin kamulaştırılması ve imar planlarının hazırlanıp onaylatılmasını da tamamlayabilirsek, 2025'in başında altyapı çalışmalarına başlamış olacağız. Alt yapıyı da hızlıca tamamlayarak bölgemizi yatırım yapılabilir hale getireceğiz."