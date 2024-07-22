Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Oda Başkanları Toplantıda Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili toplantı düzenlendi. Toplantıya AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve oda başkanları katıldı. Toplantıda, şehrin ticareti, sanayisi, turizmi, ulaşımı, tarımı ve hayvancılığı gibi konular görüşüldü. Toplantının ardından Akar ve beraberindekiler vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri'de milletvekilleri, belediye başkanları ile oda başkanları kentte yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili toplantıda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, merkez ve ilçelerde yürütülen, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Şehrin ticareti, sanayisi ve turizmi ile ilgili görüştüklerini belirten Akar, Kayseri'nin daha başarılı olması için fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Akar, Kayserili sanayicilerin geniş bir alanda yatırım ve üretime devam ettiklerini de dile getirdi.

Ulaşımda kara, demir ve havayoluyla ilgili projelerin olduğunu aktaran Akar, bu projelerin tamamlanmasının iş dünyasına ve turizme katkı sağlayacağını kaydetti.

Akar, tarım ve hayvancılığı önemsediklerini ve bu konuda üreticilere destek verdiklerini vurguladı.

Toplantının verimli geçtiğini anlatan Akar, Kayseri için emeği geçen ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akar ve beraberindekiler daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title