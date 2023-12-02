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Kayseri Protokolü Down Sendromlu Gençlerle Futsal Maçı Yaptı

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Kayseri protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu gençlerle kıran kırana bir futsal maçı yaptı. Maçı down sendromlu gençler 8-6 kazandı ve protokol ile birlikte 'erik dalı' oynadılar.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Futsal Takımı sporcuları ile kent protokolü, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla özel maçta karşılaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'ndaki maçtan önce konuşan Vali Gökmen Çiçek, anlamlı bir etkinlikte buluştuklarını söyledi.

Çiçek, "Onlar iyilikten başka bir şey bilmiyorlar. Onların tamamı sevgi ile dünyaya bakıyor. Kocasinan Belediye Başkanımız böyle bir organizasyonda bizi meleklerle ve altın kalpli çocuklarımızla bir araya getirdi. Biz de onlarla spor müsabakasında bir araya gelelim, Kayseri'nin birlik ve beraberliğini gösterelim diye buradayız. Karşımızda güçlü bir takım var." dedi.

Vali Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları ile diğer protokol üyelerinden oluşan takım, Down Futsal Takımı ile mücadele etti.

Müsabakayı 8-6 kazanan Down Futsal Takım sporcuları "Erik dalı" türküsü eşliğinde oynayarak galibiyeti kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

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