Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi - Haberler

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Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza uygulandı.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza uygulandı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçların bulunması ile suça karışmış kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, 71 motosiklet, 80 araç ve 162 kişinin sorgusu yapılırken, 4 araç trafikten men edildi, 19 sürücüye 43 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca, yabancı uyruklu kişi kimlik ibraz edemediği için Kayseri İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

Kayseri'de denetimlerde sürücülere 43 bin lira ceza kesildi

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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