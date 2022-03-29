Kayseri polisi kağıt ve hurda toplayanları denetledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri kağıt ve hurda toplayıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde kağıt ile hurda toplayanlara yönelik güvenlik amacıyla uygulama yaptı.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan uygulama kapsamında kağıt ve hurda toplayan 61 kişi denetlendi, 50 araç sorgulandı.

Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla düzenlenen denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.