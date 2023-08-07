Kayseri Polisi Engelli Umut'un Doğum Gününü Kutladı

Kayseri polisi, kendilerini doğum düğüne çağıran engelli Umut'u ziyaret ederek doğum gününü kutladı. Umut'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı ve polis üniforması hediye edildi.

Kayseri polisi, kendilerini doğum düğüne çağıran engelli Umut'u ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşayan bedensel engelli 14 yaşındaki Umut Özen, doğum gününde polis ekiplerini yanında görmek istedi. Ailesinin talebi üzerine harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özen'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Ekipler pasta keserken Umut'a da polis üniforması hediye ederek, araç ile ilçe turu attırdı.

Ayrıca, İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Umut, unutulmaz bir gün yaşadı. - KAYSERİ