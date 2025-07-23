Kayseri Otoyolu Projesinin İhalesi Tamamlandı

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Ankara- Niğde Otoyolu Kayseri bağlantısının ihalesinin yapıldığını ve proje çalışmalarına yakın zamanda başlanılacağını duyurdu.

Okandan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin başarıyla ihale edildiğini belirtti.

Proje hakkında bilgi veren Okandan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kayseri Otoyolu Ön Proje Danışmanlık Hizmet Alımı İşi, ÇED raporu hazırlanması ve fizibilite etütleri de dahil olmak üzere başarıyla ihale edilmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ön yeterlilik ve teknik-mali teklif aşamaları tamamlanmış, proje çalışmalarına çok yakında başlanacaktır. Toplamda 110 kilometre uzunluğunda olacak bu dev proje 98 kilometre 2-3 şeritli ana gövde, 12 kilometre bağlantı yolunu kapsayacak. Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ve Alayhan kavşakları arasında başlayacak güzergah, Nevşehir'in kuzeyinden geçerek Kayseri'nin batısında mevcut devlet yoluna bağlanacaktır."