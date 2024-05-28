Kayseri OSB Yöneticileri Hakkında Yargılama Devam Ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin yargılanmalarına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen G.B, Ö.A. ile G.Ç, Kayseri Osb'de çeşitli tarihlerde çalıştıklarını belirterek, bu sürede yönetim tarafından kendilerine cep telefonu verildiğini ve telefonları hiç kullanmadıklarını anlattı.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Tahir Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de 3 ay görevinden uzaklaştırmıştı.