Kayseri OSB Sağlık Merkezi hizmete açılıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, bölgedeki sağlık hizmeti ihtiyacını karşılamak üzere projelendirilen sağlık merkezini 26 Aralık'ta hizmete açacak. Merkez, semt polikliniği, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve eczanelerle donatılacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) sağlık hizmeti ihtiyacının karşılanması için projelendirilen sağlık merkezi 26 Aralık'ta hizmete açılacak.

OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ile yönetiminin önemli projelerinden olan, semt polikliniği, 112 Acil Sağlık İstasyonu ve tam teşekküllü 2 ambulans ile eczanelerin yer aldığı Kayseri OSB Sağlık Merkezi yarın hizmete alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mehmet Yalçın, sanayicilerin ve çalışanların artık bölge sınırları içinde sağlık hizmeti alabileceklerini ve bu hizmeti kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bölgede ihtiyaç duyulan ilk kademe sağlık hizmetinin vakit kaybetmeksizin karşılanabileceğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Böylesine önemli bir hizmeti sanayicilerimizin ayağına kadar getiriyor olmaktan dolayı Kayseri OSB yönetimi olarak kendimizi şanslı ve gururlu hissediyoruz. 50 yılı aşkın mazisi olan önemli bir üretim merkezinin sağlık hizmetinin karşılanmasında yeni bir aşamaya gelmesi sevindiricidir. Bu nedenle Kayseri Valimiz sayın Gökmen Çiçek başta olmak üzere, Kayseri İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan ve ekibine, Kayseri OSB yönetim ve denetim kurulu üyelerimize ve personelimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
