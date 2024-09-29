Kayseri OSB İtfaiyesi: Yangınlara Müdahale ve Eğitimle Başarı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, son 8 yılda 3 bin 285 yangına müdahalede bulundu. Müdürlüğün fabrika çalışanlarına verdiği eğitim sayesinde 175 yangın büyümeden önlendi.

Kayseri OSB İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi, AA muhabirine, 15 araç parkı olan, 2 bin 200 metrekare alana sahip, 10 bin metrekare parselde, eğitim binaları ve tesisleriyle faaliyet yürüten itfaiye binasında hizmet verdiklerini söyledi.

Kazi, 12 itfaiye aracı ve 40 personelle ihtiyaç olan her yerde çalıştıklarını ifade etti.

OSB'de 1270 civarında fabrika bulunduğunu anlatan Kazi, lokasyon olarak orta noktasında oldukları OSB'de en uzak noktaya 5 dakika 45 saniyede ulaştıklarını belirtti.

Hüsamettin Kazi, yangınlarda başlıca nedenin ihmal olduğunu, devamında dikkatsiz ve bilinçsiz hareket edilmesi geldiğini vurguladı.

2016'dan bugüne 3 bin 285 yangına müdahale ettiklerini, bunların 305'inin fabrika yangını olduğunu anlatan Kazi, 1000'in üzerinde fabrikada verdikleri eğitimle çalışanların 175 fabrikada çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürdüğünü dile getirdi.

Verdikleri eğitim hizmetlerinin başarı grafiklerini artırdığını vurgulayan Kazi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fabrika çalışanlarına öncelikle temel yangın eğitimi verdik. Bu temel yangın eğitiminin ana unsuru yangın çıktığında yapacakları davranış biçimleri. İlk kolluk güçlerine, itfaiyeye haber vermelerini, sonra en yakındaki söndürme tüpleriyle yangının merkezine müdahale etmelerini söyledik. Buna ilişkin kendi işletmelerinde ve bizim eğitim tesislerimizde uygulamalı eğitim verdik. Yaklaşık 1000 firma ve binlerce insana bu 8 yıl içerisinde eğitim verdik. Verdiğimiz eğitimlerle 175 fabrika yangını, başlangıç aşamasındayken çalışanlar tarafından söndürüldü."

"Yangınlar ağırlıklı cumartesi günleri çıkıyordu"

Kazi, son 8 yılda tuttukları istatistiklerde yangınların daha çok haftanın hangi günü ve hangi saatlerde çıktığına ilişkin ilginç sonuçlara ulaştıklarını kaydetti.

İlk yıllarda yangınların ağırlıklı olarak cumartesi günleri çıktığını dile getiren Kazi, şu bilgileri paylaştı:

"İlk tespit ettiğimiz, ilk yıllarda cumartesi günü yangınlarıydı ağırlıklı olarak. Sanayicilerimizi bilinçlendirme ihtiyacı hissettik. O saat aralığında, devrettiğiniz ustabaşılar, şefler veya müdürlerin biraz daha dikkatli olmasını talep edin çünkü patronun olmadığı bazı yerlerde, biraz ihmalkarlık olabiliyor, yangının sebebi buna dayanıyor olabilir dedik. Sonra bu verilerin değiştiğini gördük. Hafta içi, çarşambaya, bazen perşembeye yayıldı. Genelde sabah 08.00 vardiyası ile akşam 16.00 vardiyasında, çalışanların sabah işe geldiklerindeki dikkatsizlik halleri ve akşam eve giderken acelecilik hallerini, yangının çıkış sebeplerinin başlıca nedenleri olarak gördük. Sanayicilerimiz ne zaman fabrikalarında bize eğitim, bilgilendirme amaçlı ihtiyaç duyarlarsa 7/24 hizmete hazırız."

Kayseri OSB'de geçen yıl 41 fabrika yangını çıktığını belirten Kazi, "8 yıllık süreçte fabrika yangınında en düşük verimiz 2018 yılında 26'ydı, şu an 21'deyiz, inşallah 21'de kalırız." dedi.

Hüsamettin Kazi, OSB'deki yangınların yanı sıra kentte oluşabilecek büyük yangınlara, Mersin, Antalya, Muğla gibi bölgelerdeki orman yangınlarına müdahalede destek verdiklerini sözlerine ekledi.