Kayseri OSB Eski Başkanı ve Yöneticileri Zimmet ve Sahtecilik Suçundan Yargılanıyor
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılanmaya devam ediliyor. Duruşmaya sanıklar katılmazken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nursaçan'ı hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırmıştı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ile 6 yöneticinin, "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca Nursaçan ve 6 eski OSB yöneticisi hakkında "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, hakkındaki soruşturma nedeniyle Nursaçan'ı 15 Ekim 2021'de görevinden uzaklaştırmıştı.