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Kayseri OSB Eski Başkanı ve Yöneticileri Zimmet ve Sahtecilik Suçundan Yargılanıyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eski yönetim kurulu başkanı Tahir Nursaçan ve 6 yönetici, zimmet ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarından yargılanmaya devam ediliyor. Duruşmaya sanıklar katılmazken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nursaçan'ı hakkındaki soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırmıştı.