Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretleri - Haberler

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Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretleri

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretleri

Kayseri Organize Sanayi (OSB) Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Organize Sanayi (OSB) Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, ziyaretlerde bulundu.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretlere, başkan vekili Murat Yibur ile yönetim kurulu üyeleri Şaban Andaç, Mustafa Katırcıgil ve Emre Erkahyaoğlu da katıldı.

İmamoğlu ve beraberindekiler ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

OSB heyeti, MHP İl Başkanlığı, Melikgazi Belediyesi ve Kayseri Ticaret Odası'na da ziyarette bulundu.

Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretleri

Kayseri OSB Başkanı İmamoğlu'nun ziyaretleri

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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