Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İşyeri ve Mobilya Fabrikasını Tehdit Etti
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polisin önlem aldığı bölgede, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel