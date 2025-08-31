Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İşyeri ve Mobilya Fabrikasını Tehdit Etti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) hırdavat malzemeleri satan iş yerinde başlayıp yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 12. Cadde'de hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, yan tarafta bulunan mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polisin önlem aldığı bölgede, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
