Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İş Yerinden Fabrikaya Sıçradı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yan taraftaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel