Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İş Yerinden Fabrikaya Sıçradı

Kayseri OSB'de Yangın: Hırdavat İş Yerinden Fabrikaya Sıçradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde başlayan yangın, yan taraftaki mobilya aksesuarı fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) hırdavat malzemeleri satan iş yerinde başlayıp yanındaki mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB 12. Cadde'de hırdavat malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, yan tarafta bulunan mobilya aksesuarı üreten fabrikaya sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Volkan Demirel'den sürpriz açıklama: Göreve gelirse yanında olmaya hazırım

O hoca gelirse Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den Ederson için yeni hamle

Transfer adım adım bitiyor! Fenerbahçe'den yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.