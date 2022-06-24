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Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.

Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Ali Baktır yaptı.

Yapılan seçimlerde 605 oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı.

Adaylardan Mehmet Yalçın 394 oy aldı, Tahir Nursaçan 206 oyda kaldı.

Mehmet Yalçın'ın yönetim kurulu listesinde Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar yer aldı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Mehmet Yalçın Kayseri OSB Güncel Haberler

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