Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi. Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Ali Baktır yaptı. Yapılan seçimlerde 605 oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı. Adaylardan Mehmet Yalçın 394 oy aldı, Tahir Nursaçan 206 oyda kaldı. Mehmet Yalçın'ın yönetim kurulu listesinde Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar yer aldı. AA / Hakan Can Şahin - Güncel Mehmet Yalçın Kayseri OSB Güncel Haberler

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