Kayseri OSB'de olağanüstü genel kurul yapıldı
AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) olağanüstü genel kurulunda Mehmet Yalçın'ın listesi yönetime seçildi.
Kayseri OSB Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda divan başkanlığını Ali Baktır yaptı.
Yapılan seçimlerde 605 oy kullanıldı, 5 oy geçersiz sayıldı.
Adaylardan Mehmet Yalçın 394 oy aldı, Tahir Nursaçan 206 oyda kaldı.
Mehmet Yalçın'ın yönetim kurulu listesinde Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar yer aldı.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel