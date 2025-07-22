Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve TOMA ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB 33. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
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