Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB 33. Cadde'de bulunan bir mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.