Kayseri OSB'de meslek yüksekokulu hazırlığı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Osb'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Başkanvekili Murat Yibur'un da yer aldığı ziyarette, OSB sınırları içine meslek yüksekokulu kurulmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

YÖK Başkanı ile kurulması planlanan meslek yüksekokulu için yaptığı görüşmeyi aktaran Prof. Dr. Karamustafa, bu konuda YÖK'ün her türlü desteği vereceğini belirtti.

İmamoğlu da OSB'de meslek yüksekokulu açılmasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağını, bunun için arsanın belirlendiğini, ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.