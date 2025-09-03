Haberler

Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı

Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın Çıktı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir keçe fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri OSB 10. Cadde'de bulunan keçe fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
