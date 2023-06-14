Kayseri OSB'de Fabrikada Yangın Çıktı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan ahşap fabrikasında henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ