Kayseri OSB Başkanı Yalçın, işsizlik rakamlarını değerlendirdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, depremin etkilerinin sürdüğü bir ortamda ortaya çıkan işsizlik rakamlarının Türkiye'nin ekonomideki direncini ortaya koyduğunu belirtti.

İşsizlik oranının değişim göstermediğini aktaran Yalçın, "2023 yılı mart ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 37 bin kişi artmıştır. 31 milyon 462 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 olmuştur. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşmiştir. İşsizlikle ilgili mart 2023 dönemi verileri deprem felaketinin etkileri göz önüne alındığında, ülke ekonomisinin üretime, ihracata ve dolayısıyla da istihdam artışına dönük yaklaşımlarını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Türk sanayicisinin üretmeye, özellikle de ihracata dönük üretim yapmaya devam edeceğini, devlet tarafından atılan ekonomik adımların büyük önem taşıdığını, iş dünyası olarak desteklerin sürmesini, üretim, ihracat ve istihdama yönelik teşviklerin daha da artması beklediklerini kaydetti.