Kayseri OSB Başkanı: İhracatlarımız 2023 yılında artış gösterdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 6 milyar dolarlık ihracat kaybına yol açan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere, yaşanan savaşlara ve dünya çapındaki ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracatlarının 2023 yılında artış gösterdiğini bildirdi.

Elde edilen sonucun yatırım yapan, üreten ve ihracat yapan tüm sanayicilerin başarısı olduğunu belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 yılı ihracat rakamının ve 2024 yılı hedefinin Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme politikasının ne denli doğru bir karar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi." ifadesini kullandı.

Yalçın, Türkiye'nin ihracatının 2023 yılında 255 milyar doları aşarak tarihi bir rekor kırdığını anımsattı.

Bu başarıda tüm olumsuzluklara rağmen üretimini sürdüren ve yeni pazarlara açılan sanayicilerin ve ihracatçıların büyük payı olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara ve yaşadığımız acı depremlerin etkilerine rağmen ülkemiz ekonomik gelişimini sürdürmektedir. 2002'de 36 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye'den bu oranı 7 kattan fazla artırmayı başaran ve hedeflerini tutturan bir Türkiye'ye ulaşmış durumdayız. 2020'nin ikinci çeyreğinden sonra üst üste 13 çeyrek büyüme sağlayan Türkiye'nin 2023'ün ilk 3 çeyreğinde ortalama yüzde 4,6'lık bir büyüme kaydetmiş olması yeni hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüğümüzün göstergesidir. İhracatta yeni bir rekorun kırılmasında katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi bürokrasimizi, sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyoruz."