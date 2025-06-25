Kayseri OSB, Aydınlatma Lambalarını LED Armatürlerle Değiştiriyor

Kayseri OSB, Aydınlatma Lambalarını LED Armatürlerle Değiştiriyor
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla aydınlatma lambalarını uzun ömürlü ve verimli LED armatürlerle değiştirecek. Proje için 17 milyon TL yatırım yapılacak.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) aydınlatma lambaları daha uzun ömürlü, verimli ve tasarruflu yeni LED armatürlerle değiştirilecek.

Osb'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tasarrufa dayalı işletme mantığına uygun şekilde altyapı yatırımları devam ediyor.

Kayseri OSB genelindeki aydınlatma lambaları daha uzun ömürlü, verimli ve tasarruflu yeni LED armatürlerle değiştirilecek. Yeni proje kapsamında, yaklaşık 17 milyon TL'lik yatırım yapılacak ve 2 yıl içinde kendini amorti edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, göreve geldikleri günden bu yana sanayicinin kazanımlarını daha iyi bir noktaya taşımak için büyük gayret gösterdiklerini, elektrik alt yapısına ilişkin irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sürdürdüklerini belirtti.

Son yaptıkları çalışma ile önemli oranda enerji tüketimine yol açan armatürleri yeni teknoloji LED ürünlerle değiştirmeye başladıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Tasarruf bizim için önemli. Sanayicilerimizin katkıları ile oluşan bütçemizi en verimli şekilde kullanmaya çaba gösteriyoruz. 22 Haziran 2022'den bu yana yaptığımız tüm yatırımlarımızı bu anlayışla yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Birçok projeyi hayata geçirirken, 1 kuruş kredi kullanmadık ve 1 milimetre arsa da satmadık. Sanayicilerimizin şahit olduğu tüm yatırımlarımız Kayseri OSB'nin kendi imkanları ile gerçekleşiyor. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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