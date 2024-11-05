Üye Girişi
Haberler

Kayseri OSB, Araç Filosunu Yeniledi

Kayseri OSB, Araç Filosunu Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, mevcut araç filosundaki yenileme çalışmalarını sürdürerek 2023 yılında 6, 2024'te ise 4 yeni hizmet aracı ekledi. Böylece toplamda 12 hizmet aracı filoya kazandırıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) araç filosuna 4 yeni hizmet aracı ekledi.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yazılı açıklamasında, mevcut araç filosundaki hizmet araçlarının eskimesi ve bakım onarım masraflarının artması nedeniyle daha önce başlattıkları yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yaptıkları planlama çerçevesinde, 2023 yılında 6 hizmet aracını filoya kazandırdıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"2024 yılı son çeyreğinde de arazi tipi 3 araç ve 1 kamyon alımı gerçekleştirdik. Yıl içinde alımı yapılan 8 araçla birlikte bu yıl 12 hizmet aracını filomuza katmış bulunmaktayız. Yönetim olarak göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 18 aracı filomuza katarak, kıymetli sanayicilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırmaya çaba gösteriyoruz. İhtiyaçlarımız dahilinde araç filomuzu yenilemeyi sürdüreceğiz."

Yalçın, yeni araçların hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 69 milyon muamması yanıt bulmadan yeni iddia: Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

Ankara Büyükşehir'den 71 milyonluk konser

 ABD yeni başkanını seçiyor! İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum

İşte ilk sandıktan çıkan sonuç ve 7 salıncak eyalette son durum
'İstismar ediliyor' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi

"İstismar ediliyor" dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5-6 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 6 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Masterchef Suna kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Suna Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Masterchef 2024 Eray Aksungur Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Mesleği Ne? Salı günü hangi diziler var? 5 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Masterchef Sefa kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Masterchef Tanya kimdir, hangi yıl yarıştı? Masterchef Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Kasım Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 5-6 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Holding dizisi ne zaman başlıyor ATV? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid- Milan maçında Arda Güler neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.