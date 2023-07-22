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Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki Keçe Fabrikasında Yangın

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir keçe fabrikasında çıkan yangın ekiplere söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde üzerinde bulunan ve keçe üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Fabrikada yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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