Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Sünger Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluştu ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada zarar oluştu. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.