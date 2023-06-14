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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Sünger Fabrikasında Yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Sünger Fabrikasında Yangın

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen 1 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16. Cadde üzerinde bulunan bir sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen 1 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri maddi hasarın oluştuğu fabrikada inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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