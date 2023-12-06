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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 16'ncı Cadde'de bulunan mobilya fabrikasında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bir bölümünü kapladı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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